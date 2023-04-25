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12:20, 25 апреля 2023 года В Орле открылся магазин без касс и цен Здесь нуждающиеся могут взять вещи бесплатно.





Чтобы получить одежду, обувь или игрушки никаких справок о положении семьи не требуют. Центр полезен не только тем, кто нуждается в одежде, но и орловцам, которые могут отдать свои вещи в добрые руки. Главные критерии приема - опрятный вид и целостность вещей. Первый центр помощи открылся меньше года назад и пользуется большим спросом. Он находится на улице Тургенева, 22. Второй центр нужных вещей теперь работает по наставлению Свято-Троицкого храма на Московском шоссе, 155.





Александра Бахтина



