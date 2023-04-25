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11:20, 25 апреля 2023 года Призывники из Орла пойдут служить в Росгвардию В войсковые части Калуги, Наро-Фоминска и Балашихи отправится более сорока новобранцев.





Ряды Росгвардии этой весной пополнят призывники из Орла. Более сорока новобранцев отправятся в войсковые части Калуги, Наро-Фоминска и Балашихи.



- На сборном пункте военного комиссариата Орловской области силовики помогут будущим правоохранителям адаптироваться к предстоящей службе по призыву, расскажут об истории ведомства, возможности перехода на контрактную службу, социальных льготах и гарантиях росгвардейцев, - отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.



Отмечается, что для службы в рядах Росгвардии молодые люди должны обладать положительной биографией и отличным здоровьем.



Фото: архив











Ольга СУПОНЕВА



