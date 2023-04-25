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11:08, 25 апреля 2023 года В Северном районе Орла ограничат движение знаками "Жилая зона" Их установят на улицах Маринченко и Бурова.





Соответствующее постановление





Теперь в указанных на схеме местах будут действовать требования Правил дорожного движения РФ. Это ограничение скорости до 20 км/ч, запрет сквозного проезда, предоставление преимущества движения пешеходам.



Фото: архив; администрация Орла





мэра Юрия Парахина опубликовано на официальном сайте городской администрации. Соласно новой схеме движения, в Северном районе обозначат две территории дорожными знаками "Жилая зона".Теперь в указанных на схеме местах будут действовать требования Правил дорожного движения РФ. Это ограничение скорости до 20 км/ч, запрет сквозного проезда, предоставление преимущества движения пешеходам.





Ольга СУПОНЕВА



