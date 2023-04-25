Главная » Новости



10:54, 25 апреля 2023 года ФК "Орел" сыграет первый домашний матч на обновленном поле На стадионе им. Ленина продолжаются работы по замене покрытия.





Сейчас работа в разгаре. Первый домашний матч футбольному клубу "Орел" предстоит сыграть уже на обновленном поле центрального городского стадиона.



Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", в этом сезоне на новом покрытии предстоит играть не только ФК "Орел". Матчи здесь также будут проводить команды спортивной школы "Академия футбола им. Ю.П. Семина" – участницы Юношеской футбольной лиги.



Первый матч на обновленном поле состоится 6 мая, в рамках Первенства СФФ "Центр". В Орел приедет команда "Урожай" из Волгоградской области.





Ольга СУПОНЕВА



