Орловцы поучаствуют во всероссийском конкурсе "Семья года"

В конкурсе три номинации.

В необычном соревновании могут принять участие молодые, сельские и многодетные семьи. В последней номинации не в первый раз попробует силы семья Середицких, в которой шестеро детей.



Алексей Середицкий – хирург высшего класса, проводит сложные операции на сосудах. Он руководит отделением рентгено-хирургических методов Орловской областной клинической больницы. При Алексее Середицком в Орле впервые начали делать операции внутри сосудов.



С супругой мужчина познакомился в стенах больницы, она работала медсестрой. После последнего декрета решила полностью посвятить себя семье. Сын Иван пошел по стопам отца – он студент Орловского мединститута, Сергей решил стать железнодорожником. Много внимания требовал младший сын Игнат и дочери. Уроки, кружки и домашнее хозяйство отнимают немало сил и времени, но спасает схожесть интересов Полины, Василисы и Варвары.