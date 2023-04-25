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10:14, 25 апреля 2023 года Орловец ограбил незнакомца в баре Мужчина лишился кошелька с 20 тысячами рублей.





В Орле полицейские раскрыли грабеж, совершенный в одном из увеселительных заведений города. Местный житель лишился кошелька с 20 тысячами рублей.



Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области, между мужчинами произошел конфликт. В момент потасовки с незнакомцем, 35-летний орловец заметил, что у того выпал бумажник. Он решил прикарманить его. Однако оперативники восстановили картину событий.



Теперь местному жителю придется отвечать за свой поступок в суде: дело возбуждено по статье "Грабеж".





Ольга СУПОНЕВА



