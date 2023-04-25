Орловский облсовет проведет апрельскую сессию

Заседание состоится 25 апреля.

В повестке дня у депутатов 26 вопросов. На заседании о проделанной работе отчитаются уполномоченные по правам человека, ребенка и предпринимателя.



В рамках "Правительственного часа" парламентарии рассмотрят вопрос транспортного обслуживания населения в регионе, а также утвердят кандидатов на должности мировых судей.