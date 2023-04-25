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9:22, 25 апреля 2023 года Орловский госпожнадзор проводит расследование по фактам поджога сухой травы За минувшие сутки сухостой полыхал на пяти гектарах.





В Орловской области продолжает полыхать сухая трава. Несмотря на ущерб, который наносят подобные пожары, орловцы все равно умудряются поджигать сухостой. Госпожнадзор по всем таким фактам проводит административные расследования.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, за минувшие сутки, 24 апреля, сухая трава полыхала на общей площади в пять гектаров, пожары видны были из космоса: подтвердились две термоточки. Пожарные потушили огонь в Свердловском и Колпнянском районах.



Напомним, что за поджог сухой растительности и мусора предусмотрен штраф. А если из-за возгорания пострадало имущество или люди, то поджигатель станет фигурантом уголовного дела.



Фото: архив





Ольга СУПОНЕВА



