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9:16, 25 апреля 2023 года

В Ливнах отремонтируют дворы за 17 миллионов

Благоустроить в 2023 году планируется 9 территорий.


Ремонт дворов в городе Ливны уже начался. К сегодняшнему дню подрядчики вышли на пять объектов из девяти, запланированных к ремонту.

Выделено на благоустройство дворовых территорий больше 17 миллионов рублей. В порядок приведут дворы по следующим адресам: Московская, 106д,  Дзержинского,106, Филиппова, 55 и 57, Пушкина, 7, Горького, 49, Фрунзе, 182б, Денисова, 2, 13, а также Карла Маркса 151а. 
Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", сдать отремонтированные дворы подрядчики должны до конца июля 2023. 

Фото: архив




Ольга СУПОНЕВА
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