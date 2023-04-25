В Ливнах отремонтируют дворы за 17 миллионов

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9:16, 25 апреля 2023 года
В Ливнах отремонтируют дворы за 17 миллионовБлагоустроить в 2023 году планируется 9 территорий.
Ремонт дворов в городе Ливны уже начался. К сегодняшнему дню подрядчики вышли на пять объектов из девяти, запланированных к ремонту.
Выделено на благоустройство дворовых территорий больше 17 миллионов рублей. В порядок приведут дворы по следующим адресам: Московская, 106д, Дзержинского,106, Филиппова, 55 и 57, Пушкина, 7, Горького, 49, Фрунзе, 182б, Денисова, 2, 13, а также Карла Маркса 151а.
Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", сдать отремонтированные дворы подрядчики должны до конца июля 2023.
Фото: архив
Ольга СУПОНЕВА