В Ливнах отремонтируют дворы за 17 миллионов

Благоустроить в 2023 году планируется 9 территорий.

Ремонт дворов в городе Ливны уже начался. К сегодняшнему дню подрядчики вышли на пять объектов из девяти, запланированных к ремонту.



Выделено на благоустройство дворовых территорий больше 17 миллионов рублей. В порядок приведут дворы по следующим адресам: Московская, 106д, Дзержинского,106, Филиппова, 55 и 57, Пушкина, 7, Горького, 49, Фрунзе, 182б, Денисова, 2, 13, а также Карла Маркса 151а.



