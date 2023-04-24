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20:45, 24 апреля 2023 года Орловская область доставила пятитонную посылку с гумпомощью в три подразделения Груз сформировали в Ливенском районе.





По поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова собрана и доставлена в три воинских подразделения гуманитарная посылка общим весом почти пять тонн. Об этом сообщил советник главы региона Сергей Лежнев. Груз довезли до Сватово, Кременной и Купянского направления.



Солдаты получили дополнительное обмундирование, продукты, медикаменты, большую партию инструментов и стройматериалов, а также антидроновое ружье, три тепловизора, коллиматор, рации с дополнительными аккумуляторами, три генератора. Традиционно посылку дополнили детскими письмами со словами поддержки.





Артем Ежаков



