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20:30, 24 апреля 2023 года Ветераны боевых действий рассказали орловской молодежи о своих подвигах С ребятами пообщались участник войны в Афганистане Юрий Суковатых и участник СВО Денис Орлов.





24 апреля на площадке факультета среднего профессионального образования Орловского госуниверситета прошло мероприятие в рамках Всероссийской военно-патриотической просветительской акции "Знание. Герои". С молодежью о патриотизме поговорили участник войны в Афганистане Юрий Суковатых, а также заместитель председателя регионального Совета Общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" Орловской области, участник специальной военной операции Денис Орлов.



На встрече побывали свыше 200 человек, еще 120 ребят присоединились через онлайн-трансляцию.





Эльза Ахмедбекова



