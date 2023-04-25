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9:00, 25 апреля 2023 года В Кромском районе посадили 110 тысяч молодых деревьев Лесовосстановление проведено на площади в 30 гектаров.





В Кромском районе Орловской области в рамках лесовосстановления посажено 110 тысяч сеянцев дуба и сосны. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". Молодые деревья появились на площади в 30 гектаров. Специалисты будут следить за сеянцами, чтобы повысить их приживаемость.



Фото из архива и является иллюстрацией





Артем Ежаков



