Кромские школьники попробовали себя в роли звонарей

В Свято-Никольском храме побывали пятиклассники.

Помощник настоятеля храма Виктор Кособоков провел для ребят экскурсию. На встрече кромчане узнали узнали об истории храма, его устройстве и убранстве. Также ребятам узнали о церковных Таинствах.

По информации информационно-аналитического отдела Орловской митрополии, школьники побывали и на колокольне Никольского храма. Желающие попробовали себя в роли звонарей и узнали о значении колоколов в церковной жизни.



Фото: Орловская митрополия