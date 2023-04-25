Кромские школьники попробовали себя в роли звонарей

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8:00, 25 апреля 2023 года
Кромские школьники попробовали себя в роли звонарейВ Свято-Никольском храме побывали пятиклассники.
Помощник настоятеля храма Виктор Кособоков провел для ребят экскурсию. На встрече кромчане узнали узнали об истории храма, его устройстве и убранстве. Также ребятам узнали о церковных Таинствах.
По информации информационно-аналитического отдела Орловской митрополии, школьники побывали и на колокольне Никольского храма. Желающие попробовали себя в роли звонарей и узнали о значении колоколов в церковной жизни.
Фото: Орловская митрополия
Сергей Силаев