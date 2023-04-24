В Орле состоялся финал конкурса "Краса Студенчества Президентской Академии"

В этом году главным мотивом выступлений стала демонстрация естественной красоты участниц, которая была передана через любовь к русским традициям, народным песням и родному краю.

20 апреля в стенах Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС состоялся финал конкурса Краса Студенчества Президентской Академии.

В этом году главным мотивом выступлений стала демонстрация естественной красоты участниц, которая была передана через любовь к русским традициям, народным песням и родному краю. Организаторы конкурса решили отойти от стандартных критериев оценки красоты, таких как физические параметры и внешний вид, и сосредоточиться на внутренней красоте и талантах участниц.

– В рамках конкурса были проведены мероприятия по изучению русской культуры и народных традиций. Конкурсантки посетили мастер-класс по кулинарному искусству традиционных русский блюд, примерили украшения ручной работы и народные костюмы, побывали на выставке орловского художника и графика Александра Кузнецова, подготовили рассказы о своей малой Родине, – отметила организатор конкурса, студентка факультета государственного и муниципального управления Анастасия Наумкина.

– В этом сезоне мы решили полностью изменить стандартный формат модных показов. Участницы прошли по подиуму, под аккомпанемент русских народных песен, звучащих в современных ритмах. Такой подход помог создать уникальную атмосферу и подчеркнуть красоту народной культуры в современном контексте, – комментирует начальник Управления внеучебной деятельностью Ирина Матикова.

– Наши девушки выступили в стилизованных костюмах, которые дополнили их естественную красоту и искреннюю улыбку, погружая зрителей в атмосферу русской культуры. Мы старались придать традиционным образам новый смысл, создавая уникальный образ для каждой участницы, – подытожила заместитель начальника Управления внеучебной деятельностью Анастасия Демина.

Компетентными жюри конкурса выступили:

1. Талия Айбедуллина - Мисс Туризм Мира 2017, Королева Студенчества 2020, финалистка конкурсов Мисс Россия и Мисс Гранд Интернешнл. Член федеральной дирекции конкурса Мисс и Мистер Студенчество России».

2. Ампилов Игорь - Генеральный спонсор, владелец компании ООО "АМИГО КОМПАНИ".

3. Оксана Орлова - Мастер Спорта по Пауэрлифтингу, многократная участница и призер соревнований по Фитнес бикини, ведущий тренер фитнес клуба "Система".

4. Дмитрий Лепехин - "Мистер Студенчество России - 2022", победитель международного строительного чемпионата - 2022, победитель Всероссийской студенческой весны – 2020.

5. Татьяна Кутенева - Представитель НКО "Социально-культурный фонд развития и инноваций", представитель ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ".

6. Олег Поздняков - Заместитель Совета молодых депутатов Орловской области, депутат Ливенского городского Совета народных депутатов, член РПС, победитель проекта "Вверх".

По итогам конкурса наши девушки были удостоены следующих номинаций:

В номинации "ОБАЯНИЕ" Алина Кузьмина (2 курс направление подготовки "Организация работы с молодежью");

В номинации "КРЕАТИВНОСТЬ" Светлана Рябовская (2 курс направление подготовки "Организация работы с молодежью");

В номинации "ИЗЫСКАННОСТЬ" Мария Жилкина (1 курс направление подготовки "Управление персоналом");

В номинации "ЭНЕРГИЧНОСТЬ" Анастасия Вострухина (2 курс направление подготовки "Экономическая безопасность");

В номинации "АРТИСТИЧНОСТЬ" Екатерина Шукаева (2 курс направление подготовки "Юриспруденция");

В номинации "ХАРИЗМАТИЧНОСТЬ" Кристина Галигузова, (3 курс направление подготовки "Организация работы с молодежью");

В номинации "ШАРМ" Надежда Семина, (1 курс направление подготовки "Управление персоналом");

В номинации "ЭЛЕГАНТНОСТЬ" Анна Селихова, (2 курс направление подготовки "Правовое обеспечение национальной безопасности2).

Приза зрительских симпатий была удостоена конкурсантка Надежда Семина, которой в этом году также достался титул "Краса студенчества Президентской академии".