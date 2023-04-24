Главная » Новости



16:45, 24 апреля 2023 года В Орловской области продолжает действовать особый противопожарный режим Промежуточные итоги подвела руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталия Акулова.





О том, как режим проходит на территории региона, как обстоят дела с палом сухой травы и о пожарах на прошедших выходных рассказала Наталия Акулова в студии ГТРК "Орел".





Вести-Орёл



