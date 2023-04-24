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16:30, 24 апреля 2023 года Орловских аграриев поддержат значительным финансированием Посевная в регионе идет полным ходом.





В Орловской области продолжается посевная кампания. В этом году на поддержку различных сфер и отраслей сельского хозяйства планируется направить порядка двух миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



В 2023 году площадь засева сельхозкультур на Орловщине превысит 1 миллион 300 тысяч гектаров. Уже посеяно более 340 тысяч гектаров озимых культур. Со стопроцентным выполнением плана провели первую подкормку озимых зерновых. Продолжается сев яровых, масличных, кормовых и технических культур – на сегодняшний день уже посеяно 294,6 тысячи гектаров без учета гречихи и проса, что составляет 76,6% от плана.





Евгения Пьянова



