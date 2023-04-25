Орловец предстанет перед судом за избиение человека

Жителя Ливен обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

По версии следствия, в мае 2022 года между ливенцем и его знакомым произошел конфликт. В результате на следующий день мужчина избил потерпевшего, нанеся ему удары по разным частям тела, включая голову. После того как орловец упал, ливенец дважды прыгнул на его живот ногами.

По информации пресс-службы прокуратуры региона, здоровью потерпевшего нанесен тяжкий вред. Уголовное дело направлено в Ливенский районный суд для рассмотрения.