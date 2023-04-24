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14:36, 24 апреля 2023 года Орловская область получит 23,7 миллиона рублей финансирования на образование Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.





Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на сферу образования регионам страны. Орловская область получит 23,7 миллиона рублей.



- Дополнительные средства направят на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, - отмечает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



Всего же Орловщине на сферу образования выделено будет 52,6 миллиона рублей.





Ольга СУПОНЕВА



