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17:00, 24 апреля 2023 года В Орле впервые побывал с гастролями Нижегородский академический театр кукол Нижегородские и орловские кукольники впервые провели обменные гастроли





В Орле с гастролями впервые побывал Нижегородский академический театр кукол. Публике представили пьесу Пушкина "Каменный гость", спектакли "Конек-Горбунок", "Иван Царевич и Серый Волк". Посмотреть постановку пришли не только юные зрители, но и публика постарше.



В это время в Нижнем Новгороде перед зрителями выступал Орловский театр кукол. В репертуаре были "Сказка о рыбаке и рыбке", "Мойдодыр", "Бременские музыканты".





Александра Бахтина



