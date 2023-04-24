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15:30, 24 апреля 2023 года В Орле стартовал региональный чемпионат профмастерства "Абилимпикс" Участниками станут 25 школьников, 90 студентов и 14 специалистов предприятий.





В 2023 году на чемпионате профессионального мастерства "Абилимпикс" появились новые компетенции, среди которых "Декорирование тортов", "Туризм", "Сборка металлоизделий", "Лоскутное шитье", "Сборка измерительных блоков". Текущий чемпионат является седьмым состязанием по счету. В этот раз впервые созданы корпоративные площадки на крупных предприятиях Орловщины ЗАО "Счетприбор" и ООО "Металлоштамп".





Татьяна Тимохина



