понедельник 24.04.2023 20:50:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

14:18, 24 апреля 2023 года

В центре Дмитровска полицейские и дети высадили сад Памяти

Патриотическая акция прошла в честь 80-й годовщины освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков.


Акция "Сад памяти" прошла в Дмитровском районе Орловской области. В районном центре представители администрации, полицейские, ветераны ОВД, а также ребята из школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья высадили деревья.

Патриотическая акция началась с митинга в сквере Воинов-интернационалистов. Затем участники общими усилиями посадили туи.

Завершилось мероприятие минутой молчания в честь погибших в Великой Отечественной войне, локальных войнах и при исполнении воинского долга в ходе СВО.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области 


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.