В центре Дмитровска полицейские и дети высадили сад Памяти

Патриотическая акция прошла в честь 80-й годовщины освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков.

Акция "Сад памяти" прошла в Дмитровском районе Орловской области. В районном центре представители администрации, полицейские, ветераны ОВД, а также ребята из школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья высадили деревья.



Патриотическая акция началась с митинга

в сквере Воинов-интернационалистов. Затем участники общими усилиями посадили туи.



Завершилось мероприятие минутой молчания в честь

погибших в Великой Отечественной войне, локальных войнах и при исполнении воинского долга в ходе СВО.



