В Орловской области за выходные подтвердилось 27 термоточек

Горело около 30 гектаров сухой травы.

В минувшие выходные, 22 и 23 апреля, в Орловской области подтвердилось 27 термоточек. Горело около 30 гектаров сухой травы, пожарные выезжали на борьбу с огнем 91 раз.



По информации пресс-службы регионального МЧС, пожары случались почти во всех районах области. По всем случаям инспекторами госпожнадзора проводятся административные расследования.





24 апреля на территории региона фиксируется, в основном, 3-й класс пожарной опасности, а на территории Орла, Орловского округа, Мценска, Мценского, Болховского и Верховского районов – 4-й класс пожарной опасности.