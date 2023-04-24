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14:30, 24 апреля 2023 года В Орловской области разработают приложение для выгодных покупок Оно будет сообщать о дешевой продукции из перечня социально значимых продовольственных товаров.





В Орловской области поручено разработать интернет-приложение, информирующее о том, где продается наиболее дешевая продукция из списка социально значимых продовольственных товаров. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Также в регионе продолжают помогать местным производителям в реализации их товаров. В сетевых магазинах можно найти молоко, хлеб, овощи и другую продукцию орловского производства. На полках их можно отличить по особым ценникам.





Артем Ежаков



