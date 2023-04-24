понедельник 24.04.2023 20:50:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

19:27, 24 апреля 2023 года

Безопасный туризм на Орловщине: как уберечься от неприятностей в загородной поездке и походе

В преддверии майских праздников "Вести-Орел" рассказывают, какие нюансы нужно учесть, собираясь на природу.


Палатка, звездное небо, чай с костра... укусы насекомых, травмы, резкая смена погоды. У туризма, как у медали, две стороны. Какие нюансы стоит учесть любителям отдыха на природе? Как унести с собой из похода только хорошие воспоминания?

А еще, что взять с собой на природу, почему важно не забывать аптечку, одеваться по погоде и регистрировать туристическую группу в МЧС. 





Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.