Главная » Новости



19:27, 24 апреля 2023 года Безопасный туризм на Орловщине: как уберечься от неприятностей в загородной поездке и походе В преддверии майских праздников "Вести-Орел" рассказывают, какие нюансы нужно учесть, собираясь на природу.





Палатка, звездное небо, чай с костра... укусы насекомых, травмы, резкая смена погоды. У туризма, как у медали, две стороны. Какие нюансы стоит учесть любителям отдыха на природе? Как унести с собой из похода только хорошие воспоминания?



А еще, что взять с собой на природу, почему важно не забывать аптечку, одеваться по погоде и регистрировать туристическую группу в МЧС.











Ольга СУПОНЕВА



