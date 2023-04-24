Продуктовая корзина с самым необходимым обойдется орловцам в 4 760 рублей

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11:50, 24 апреля 2023 года
Продуктовая корзина с самым необходимым обойдется орловцам в 4 760 рублейНабор социально-значимых товаров подешевел на 3 рубля.
О ценах на социально значимые товары сегодня, 24 апреля, рассказал на совещании в облправительстве глава профильного департамента Анатолий Новиков. В Орловской области корзина товаров первой необходимости немного подешевела.
По данным Орелстата, чтобы купить самое нужное, орловцам придется отдать 4 760 рублей 71 копейку. Это на 3,56 рубля меньше, чем в предыдущие два месяца. На некоторые продукты ценник стал ниже: в их числе гречка, мука, курица, сливочное масло, говядина, соль. А что-то, напротив, подорожало. Так, в диапазоне от 0,1% до 7% вырос ценник на свинину, хлеб, подсолнечное масло, пшено, молоко, чай, рыбу, баранину, вермишель, рис, сахар, яйца.
Что касается овощей, то тут динамика наблюдается в рамках общероссийской. Так, капуста, морковь, картофель подешевели, а по сезону подорожали лук и яблоки.
- При этом мониторинг департамента промышленности и торговли показал, что розничные цены на картофель, яблоки и лук репчатый в организациях торговли региона ниже среднестатистических цен Орелстата. Потребители имеют возможность приобрести отдельные виды товаров, реализуемых в торговых объектах, по ценам от 3 до 60 % ниже, чем средние цены по Орловской области, - отмечает пресс-служба правительства Орловской области.
Ольга СУПОНЕВА