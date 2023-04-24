Продуктовая корзина с самым необходимым обойдется орловцам в 4 760 рублей

Набор социально-значимых товаров подешевел на 3 рубля.

О ценах на социально значимые товары сегодня, 24 апреля, рассказал на совещании в облправительстве глава профильного департамента Анатолий Новиков. В Орловской области корзина товаров первой необходимости немного подешевела.



По данным Орелстата, чтобы купить самое нужное, орловцам придется отдать 4 760 рублей 71 копейку. Это на 3,56 рубля меньше, чем в предыдущие два месяца. На некоторые продукты ценник стал ниже: в их числе гречка, мука, курица, сливочное масло, говядина, соль. А что-то, напротив, подорожало. Так, в диапазоне от 0,1% до 7% вырос ценник на свинину, хлеб, подсолнечное масло, пшено, молоко, чай, рыбу, баранину, вермишель, рис, сахар, яйца.



Что касается овощей, то тут динамика наблюдается в рамках общероссийской. Так, капуста, морковь, картофель подешевели, а по сезону подорожали лук и яблоки.

