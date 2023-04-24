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11:25, 24 апреля 2023 года В Орле пожилые мужчина и женщина угодили в ДТП на мотоцикле Есть пострадавшие.





За рулем мотоцикла "КМЗ" с люлькой ехал 71-летний водитель, он двигался в сторону Московского шоссе по Тульской улице. На перекрестке с Ремонтным переулком пожилой мужчина допустил столкновение с иномаркой "Рено", которой управляла 48-летняя женщина.



В итоге и сам пенсионер-мотоциклист, и его 69-летняя пассажирка получили травмы.



- С места ДТП бригадой скорой медицинской помощи пассажир была доставлена в больницу им. Семашко, после осмотра госпитализирована в отделение травматологии. Водитель мотоцикла на месте ДТП был осмотрен фельдшером бригады скорой помощи, от доставления в лечебное учреждение отказался, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА



