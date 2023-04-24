В Москве на неделе моды представят орловские костюмы

В столицу от нашего региона поедет Антонина Смагина.

Орловский дизайнер прошла строгий отбор и будет представлять Орловскую область на неделе моды в Москве. Мероприятие пройдет на четырех площадках и запланировано на 28-30 апреля.

Орловский кутюрье делает акцент на функциональность моделей, которые подчеркивают индивидуальный стиль. Соревноваться орловчанка будет с более чем 150 дизайнерами со всей России.