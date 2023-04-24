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11:21, 24 апреля 2023 года В Орловской области в разгаре сев зерна, свеклы, картофеля Аграрии сеют и ведут подкормку.





Посевная кампания в Орловской области набирает обороты. По состоянию на 24 апреля, в регионе не только идет сев разных культур, но и их подкормка.



Яровыми засеяно около 295 тысяч гектаров (кроме гречки и проса), большая часть из этой площади - ячмень и пшеница. Также продолжается сев люпина, гороха, овса. Техническими и масличными культурами засеяно 55,6 тысячи гектаров, в том числе рапсом, подсолнечником, льном, соей.



На 14,8 тысячи гектаров высажена свекла, на 260 гектарах - картофель. Еще на 4,7 тысячи гектаров уже высеяны однолетние травы, а хозяйства Верховского, Колпнянского районов и Орловского округа приступили к севу кукурузы на зерно, посеяно 470 гектаров.



Что касается подкормки растений, то под озимые внесли удобрения на всей площади - 100% от плана или 287,03 тысячи гектаров. При этом 14 районов Орловщины уже начали вторую подкормку, площади приближаются к 100 тысячам гектаров.











Ольга СУПОНЕВА



