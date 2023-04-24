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10:45, 24 апреля 2023 года Северное сияние в Орловской области можно было увидеть в ночь с 23 на 24 апреля: фото Очевидцам-счастливчикам удалось запечатлеть на камеру редкое для наших широт явление.









Так, снимки, сделанные Анастасией Кащеевой, жительницей поселка Жудерский Хотынецкого района, опубликовал нацпарк "Орловское полесье". Сияние удалось сфотографировать на границе Орловской и Калужской областей. Девушка наблюдала его примерно с 23.00 до полуночи.





- Я всегда мечтала увидеть северное сияние. И вот впервые в жизни увидела наяву, своими глазами, и познакомилась с северным сиянием около своего дома в Орловском полесье! Это необыкновенная красота, это непередаваемые чувства, это незабываемые эмоции, -



Отметим, что северного сияния в небе над Орловщиной не видно было более 70 лет. А в ночь на 24 апреля жители многих российских городов, для которых также не свойственно это явление, смогли полюбоваться им: Москвы, Брянска, Калуги и других регионов ЦФО. Сегодня ночью, с 23 на 24 апреля, в небе над Орловской областью можно было наблюдать редкое для наших широт природное явление: северное сияние. Некоторым счастливчикам удалось запечатлеть его на фото.Так, снимки, сделанные Анастасией Кащеевой, жительницей поселка Жудерский Хотынецкого района, опубликовал нацпарк "Орловское полесье". Сияние удалось сфотографировать на границе Орловской и Калужской областей. Девушка наблюдала его примерно с 23.00 до полуночи.- Я всегда мечтала увидеть северное сияние. И вот впервые в жизни увидела наяву, своими глазами, и познакомилась с северным сиянием около своего дома в Орловском полесье! Это необыкновенная красота, это непередаваемые чувства, это незабываемые эмоции, - поделилась Анастасия.Отметим, что северного сияния в небе над Орловщиной не видно было более 70 лет. А в ночь на 24 апреля жители многих российских городов, для которых также не свойственно это явление, смогли полюбоваться им: Москвы, Брянска, Калуги и других регионов ЦФО.



Фото: Анастасия Кащеева







Ольга СУПОНЕВА



