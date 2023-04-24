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10:33, 24 апреля 2023 года Центр занятости Северного района Орла сменит адрес С 28 апреля он начнет работу на Раздольной.









Как Ирина Гаврилина, территориальный центр занятости начнет принимать по новому адресу с 28 апреля: Раздольная, 41а.



По улице Космонавтов,3 он закроется.



В Орле сменит адрес центр занятости населения Северного района. С этой недели он начнет работу на Раздольной улице.Как сообщила глава регионального соцдепартаментатерриториальный центр занятости начнет принимать по новому адресу с 28 апреля: Раздольная, 41а.По улице Космонавтов,3 он закроется.







Ольга СУПОНЕВА



