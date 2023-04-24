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10:14, 24 апреля 2023 года

Что сулят звезды на этой неделе: астрологический прогноз с 24 по 30 апреля

В какие дни лучше делать важные дела, а в какие - дать себе отдых. Специально для сайта "Вести-Орел" рассказывает астролог Анжелика Храмцова.


Что на этой неделе сулят звезды? В какие дни лучше заниматься спортом, а какие посвятить спокойному времяпрепровождению, когда заниматься важными делами, а когда провести время с семьей? Специальной для сайта "Вести-Орел" рассказывает астролог Анжелика Храмцова. Подробный астрологический прогноз с 24 по 30 апреля.

24 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ

Легкий день, относимся ко всему проще. Готовимся к большому количеству общения, звонков, переписок.

Сегодня мы включаем режим многозадачности и делаем несколько дел одновременно, причем первая половина дня благоприятнее. А вот к вечеру может быть много лжи.

Луна без курса с 15:15 по 21:58, успеваем сделать все важные дела до 15:15. Все, что будете делать на луне без курса, будет зря, придется переделывать.

 Благоприятно:

   Обучаться

   Общаться

   Гулять 

   Приобретать билеты и курсы

   Водить машину

   Заботиться о домашнем питомце 

   Оформлять документы 

Чего не стоит делать:

  Заниматься скучной работы

  Доверять слепо всем

  Закрываться от общения

 25 АПРЕЛЯ ВТОРНИК

 ЛУНА В РАКЕ

Сегодня у нас хорошая интуиция, поэтому прислушиваемся к себе: мы чувствуем как поступить. Тем более сейчас, когда идет период ретромерка. Все важные решения принимаем быстро! 

Благоприятно:

  Заниматься домашними делами

  Решать вопросы, связанные с недвижимостью

  Покупать домашнее животное

  Помогать дорогим вам людям: выслушать, понять, проникнуться, дать совет

  Покупать мебель

  Работать с психологом

  Готовить

  Заниматься йогой, плаванием

  Изучать языки

 Чего не стоит делать:

- Быть безэмоциональным
- Активно работать
- Голодать
- Отказывать родным

 26 АПРЕЛЯ СРЕДА

 ЛУНА В РАКЕ

Сегодня мы эмоциональные, душевные, все пропускаем через себя, нас легко обидеть. Важен комфорт во всем: в общении, дома, на работе. Также сегодня мы склонны к быстрым и спонтанным действиям.

 Благоприятно:

  Отдыхать

  Заниматься домашними делами

  Покупать что-то в дом

  Искать квартиру/дом своей мечты, выставлять на продажу недвижимость

 Чего не стоит делать:

- Заниматься спортом (может тяжело даваться) 
- Активно работать 
- Аринимать важные решения

 27 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ

ЛУНА ВО ЛЬВЕ

Внимание! До 09:30 луна без курса. Все важные планы строим после этого времени. Сегодня важно получать удовольствие от всего, радуйте, балуйте себя.Выкиньте хлам из дома и своей жизни. Пересмотрите ненужные, тяготящие вас связи и обрубите их.

Благоприятно:

   Выйти в свет: в театр,  кино,  на свидание

   Уделить время своему хобби

   Решать вопросы, связанные с организацией чего-либо

   Рекламировать себя свой проект

  Танцевать

  Медитировать


Чего не стоит делать:
- Скромничать 
- Отказывать себе в чем-либо 
- Закрываться дома  
- Заниматься скучной рутинной работой

28 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА

ЛУНА ВО ЛЬВЕ

Сегодня мы будем быстрыми, спонтанными и непредсказуемыми, будем быстро впитывать в себя всю новую информацию. Мы открыты для новых знакомств и контактов.

День, когда домашние дела мы отставляем в сторону, занимаемся собой и детьми.

 Благоприятно:

  Встречаться с друзьям

  Процедуры красоты

  Готовить подарки

  Обучаться

  Начинать отношения  

Чего не стоит делать:
- Сидеть дома  
- Заниматься скучной рутинной работой 

 29 АПРЕЛЯ СУББОТА

ЛУНА ВО ЛЬВЕ

Луна без курса с 13:53 до 21:59. Все важные дела стараемся успеть сделать до обеда, потом отдыхаем, расслабляемся. Не бойтесь сегодня показывать свои знания, свою экспертность. Все решения принимаем быстро и до обеда.

 Благоприятно:

  Обучать

  Выступать на сцене/в эфире

  Организовывать что-либо

  Играть

  Процедуры красоты

  Отдыхать 

Чего не стоит делать:
-  Перегужать себя работой

30 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЛУНА В ДЕВЕ

Луна переходит из знака льва в знак девы. Мы сегодня эмоционально стабильны и хорошо понимаем друг друга.

Наведите порядок в доме, уделите время своему здоровью и себе.

Благоприятно:

 Решать вопросы, связанные с поддержанием здоровья

 Идти на осмотры, сдавать анализы

 Проводить уборку

 Заниматься процедурами красоты

 Заниматься своими животными

 Ремонт авто 

 

  Садиться на диету

 Чего не стоит делать:

 Проводить день в хаосе, в беспорядке

 Спорить




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