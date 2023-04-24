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10:14, 24 апреля 2023 года Что сулят звезды на этой неделе: астрологический прогноз с 24 по 30 апреля В какие дни лучше делать важные дела, а в какие - дать себе отдых. Специально для сайта "Вести-Орел" рассказывает астролог Анжелика Храмцова.





Что на этой неделе сулят звезды? В какие дни лучше заниматься спортом, а какие посвятить спокойному времяпрепровождению, когда заниматься важными делами, а когда провести время с семьей? Специальной для сайта "Вести-Орел" рассказывает астролог Анжелика Храмцова. Подробный астрологический прогноз с 24 по 30 апреля.



24 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ Легкий день, относимся ко всему проще. Готовимся к большому количеству общения, звонков, переписок. Сегодня мы включаем режим многозадачности и делаем несколько дел одновременно, причем первая половина дня благоприятнее. А вот к вечеру может быть много лжи. Луна без курса с 15:15 по 21:58, успеваем сделать все важные дела до 15:15. Все, что будете делать на луне без курса, будет зря, придется переделывать. Благоприятно: ⁃ Обучаться ⁃ Общаться ⁃ Гулять ⁃ Приобретать билеты и курсы ⁃ Водить машину ⁃ Заботиться о домашнем питомце ⁃ Оформлять документы Чего не стоит делать:

⁃ Заниматься скучной работы ⁃ Доверять слепо всем ⁃ Закрываться от общения 25 АПРЕЛЯ ВТОРНИК ЛУНА В РАКЕ Сегодня у нас хорошая интуиция, поэтому прислушиваемся к себе: мы чувствуем как поступить. Тем более сейчас, когда идет период ретромерка. Все важные решения принимаем быстро! Благоприятно: ⁃ Заниматься домашними делами ⁃ Решать вопросы, связанные с недвижимостью ⁃ Покупать домашнее животное ⁃ Помогать дорогим вам людям: выслушать, понять, проникнуться, дать совет ⁃ Покупать мебель ⁃ Работать с психологом ⁃ Готовить ⁃ Заниматься йогой, плаванием ⁃ Изучать языки Чего не стоит делать: - Быть безэмоциональным

- Активно работать

- Голодать

- Отказывать родным 26 АПРЕЛЯ СРЕДА ЛУНА В РАКЕ Сегодня мы эмоциональные, душевные, все пропускаем через себя, нас легко обидеть. Важен комфорт во всем: в общении, дома, на работе. Также сегодня мы склонны к быстрым и спонтанным действиям. Благоприятно: ⁃ Отдыхать ⁃ Заниматься домашними делами ⁃ Покупать что-то в дом ⁃ Искать квартиру/дом своей мечты, выставлять на продажу недвижимость Чего не стоит делать: - Заниматься спортом (может тяжело даваться)

- Активно работать

- Аринимать важные решения 27 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ ЛУНА ВО ЛЬВЕ Внимание! До 09:30 луна без курса. Все важные планы строим после этого времени. Сегодня важно получать удовольствие от всего, радуйте, балуйте себя. Выкиньте хлам из дома и своей жизни. Пересмотрите ненужные, тяготящие вас связи и обрубите их. Благоприятно: ⁃ Выйти в свет: в театр, кино, на свидание ⁃ Уделить время своему хобби

⁃ Решать вопросы, связанные с организацией чего-либо ⁃ Рекламировать себя свой проект ⁃ Танцевать ⁃ Медитировать

Чего не стоит делать:

- Скромничать

- Отказывать себе в чем-либо

- Закрываться дома

- Заниматься скучной рутинной работой 28 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА ЛУНА ВО ЛЬВЕ Сегодня мы будем быстрыми, спонтанными и непредсказуемыми, будем быстро впитывать в себя всю новую информацию. Мы открыты для новых знакомств и контактов. День, когда домашние дела мы отставляем в сторону, занимаемся собой и детьми. Благоприятно: ⁃ Встречаться с друзьям ⁃ Процедуры красоты ⁃ Готовить подарки ⁃ Обучаться

⁃ Начинать отношения Чего не стоит делать:

- Сидеть дома

- Заниматься скучной рутинной работой 29 АПРЕЛЯ СУББОТА ЛУНА ВО ЛЬВЕ Луна без курса с 13:53 до 21:59. Все важные дела стараемся успеть сделать до обеда, потом отдыхаем, расслабляемся. Не бойтесь сегодня показывать свои знания, свою экспертность. Все решения принимаем быстро и до обеда. Благоприятно: ⁃ Обучать ⁃ Выступать на сцене/в эфире ⁃ Организовывать что-либо ⁃ Играть ⁃ Процедуры красоты

⁃ Отдыхать Чего не стоит делать:

- Перегужать себя работой 30 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ЛУНА В ДЕВЕ Луна переходит из знака льва в знак девы. Мы сегодня эмоционально стабильны и хорошо понимаем друг друга. Наведите порядок в доме, уделите время своему здоровью и себе. Благоприятно: ⁃ Решать вопросы, связанные с поддержанием здоровья ⁃ Идти на осмотры, сдавать анализы ⁃ Проводить уборку ⁃ Заниматься процедурами красоты ⁃ Заниматься своими животными ⁃ Ремонт авто ⁃ Садиться на диету Чего не стоит делать: ⁃ Проводить день в хаосе, в беспорядке ⁃ Спорить





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