Что сулят звезды на этой неделе: астрологический прогноз с 24 по 30 апреля

|Главная » Новости
10:14, 24 апреля 2023 года
Что сулят звезды на этой неделе: астрологический прогноз с 24 по 30 апреляВ какие дни лучше делать важные дела, а в какие - дать себе отдых. Специально для сайта "Вести-Орел" рассказывает астролог Анжелика Храмцова.
Что на этой неделе сулят звезды? В какие дни лучше заниматься спортом, а какие посвятить спокойному времяпрепровождению, когда заниматься важными делами, а когда провести время с семьей? Специальной для сайта "Вести-Орел" рассказывает астролог Анжелика Храмцова. Подробный астрологический прогноз с 24 по 30 апреля.
24 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ
Легкий день, относимся ко всему проще. Готовимся к большому количеству общения, звонков, переписок.
Сегодня мы включаем режим многозадачности и делаем несколько дел одновременно, причем первая половина дня благоприятнее. А вот к вечеру может быть много лжи.
Луна без курса с 15:15 по 21:58, успеваем сделать все важные дела до 15:15. Все, что будете делать на луне без курса, будет зря, придется переделывать.
Благоприятно:
⁃ Обучаться
⁃ Общаться
⁃ Гулять
⁃ Приобретать билеты и курсы
⁃ Водить машину
⁃ Заботиться о домашнем питомце
⁃ Оформлять документы
Чего не стоит делать:
⁃ Заниматься скучной работы
⁃ Доверять слепо всем
⁃ Закрываться от общения
25 АПРЕЛЯ ВТОРНИК
ЛУНА В РАКЕ
Сегодня у нас хорошая интуиция, поэтому прислушиваемся к себе: мы чувствуем как поступить. Тем более сейчас, когда идет период ретромерка. Все важные решения принимаем быстро!
Благоприятно:
⁃ Заниматься домашними делами
⁃ Решать вопросы, связанные с недвижимостью
⁃ Покупать домашнее животное
⁃ Помогать дорогим вам людям: выслушать, понять, проникнуться, дать совет
⁃ Покупать мебель
⁃ Работать с психологом
⁃ Готовить
⁃ Заниматься йогой, плаванием
⁃ Изучать языки
Чего не стоит делать:
- Быть безэмоциональным
- Активно работать
- Голодать
- Отказывать родным
26 АПРЕЛЯ СРЕДА
ЛУНА В РАКЕ
Сегодня мы эмоциональные, душевные, все пропускаем через себя, нас легко обидеть. Важен комфорт во всем: в общении, дома, на работе. Также сегодня мы склонны к быстрым и спонтанным действиям.
Благоприятно:
⁃ Отдыхать
⁃ Заниматься домашними делами
⁃ Покупать что-то в дом
⁃ Искать квартиру/дом своей мечты, выставлять на продажу недвижимость
Чего не стоит делать:
- Заниматься спортом (может тяжело даваться)
- Активно работать
- Аринимать важные решения
27 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ
ЛУНА ВО ЛЬВЕ
Внимание! До 09:30 луна без курса. Все важные планы строим после этого времени. Сегодня важно получать удовольствие от всего, радуйте, балуйте себя.Выкиньте хлам из дома и своей жизни. Пересмотрите ненужные, тяготящие вас связи и обрубите их.
Благоприятно:
⁃ Выйти в свет: в театр, кино, на свидание
⁃ Уделить время своему хобби
⁃ Решать вопросы, связанные с организацией чего-либо
⁃ Рекламировать себя свой проект
⁃ Танцевать
⁃ Медитировать
Чего не стоит делать:
- Скромничать
- Отказывать себе в чем-либо
- Закрываться дома
- Заниматься скучной рутинной работой
28 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА
ЛУНА ВО ЛЬВЕ
Сегодня мы будем быстрыми, спонтанными и непредсказуемыми, будем быстро впитывать в себя всю новую информацию. Мы открыты для новых знакомств и контактов.
День, когда домашние дела мы отставляем в сторону, занимаемся собой и детьми.
Благоприятно:
⁃ Встречаться с друзьям
⁃ Процедуры красоты
⁃ Готовить подарки
⁃ Обучаться
⁃ Начинать отношения
Чего не стоит делать:
- Сидеть дома
- Заниматься скучной рутинной работой
29 АПРЕЛЯ СУББОТА
ЛУНА ВО ЛЬВЕ
Луна без курса с 13:53 до 21:59. Все важные дела стараемся успеть сделать до обеда, потом отдыхаем, расслабляемся. Не бойтесь сегодня показывать свои знания, свою экспертность. Все решения принимаем быстро и до обеда.
Благоприятно:
⁃ Обучать
⁃ Выступать на сцене/в эфире
⁃ Организовывать что-либо
⁃ Играть
⁃ Процедуры красоты
⁃ Отдыхать
Чего не стоит делать:
- Перегужать себя работой
30 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЛУНА В ДЕВЕ
Луна переходит из знака льва в знак девы. Мы сегодня эмоционально стабильны и хорошо понимаем друг друга.
Наведите порядок в доме, уделите время своему здоровью и себе.
Благоприятно:
⁃ Решать вопросы, связанные с поддержанием здоровья
⁃ Идти на осмотры, сдавать анализы
⁃ Проводить уборку
⁃ Заниматься процедурами красоты
⁃ Заниматься своими животными
⁃ Ремонт авто
⁃ Садиться на диету
Чего не стоит делать:
⁃ Проводить день в хаосе, в беспорядке
⁃ Спорить
Вести-Орёл