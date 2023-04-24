Главная » Новости



9:45, 24 апреля 2023 года Орловские власти ведут переговоры с Минприроды России Областной центр может получить 36 миллионов рублей на расчистку реки.





Расчистка русла Оки между Красным и Октябрьским мостами предварительно запланирована на 2024 год. В настоящее время региональные власти ведут работу с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, чтобы Орел получил 36 миллионов рублей на эти цели из федерального бюджета.





Вести-Орёл



