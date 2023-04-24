В Мценском районе заложили сады Памяти

Яблони расцветут через несколько лет на территории двух школ.

Мценский район стал зеленее. Здесь, во время весеннего субботника 22 апреля, высадили почти полтысячи деревьев. В том числе, заложили два яблоневых сада Памяти.



Сады Памяти появились на территории Спасско-Лутовиновской и Протасовской школ.



Как

рассказали

в районной администрации, свое место обрели 400 саженцев. Также во время субботника жители приняли участие в облагораживании братских захоронений, собрали мусор, были ликвидированы несанкционированные свалки.



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На субботник вышло более пяти тысяч человек - неравнодушные жители, работники учреждений и организаций, районной и сельских администраций, депутаты и главы сельских поселений

администрации Мценского района.