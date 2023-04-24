В Мценском районе заложили сады Памяти

Яблони расцветут через несколько лет на территории двух школ.
Мценский район стал зеленее. Здесь, во время весеннего субботника 22 апреля, высадили почти полтысячи деревьев. В том числе, заложили два яблоневых сада Памяти.
Сады Памяти появились на территории Спасско-Лутовиновской и Протасовской школ.
Как рассказали в районной администрации, свое место обрели 400 саженцев. Также во время субботника жители приняли участие в облагораживании братских захоронений, собрали мусор, были ликвидированы несанкционированные свалки.
- На субботник вышло более пяти тысяч человек - неравнодушные жители, работники учреждений и организаций, районной и сельских администраций, депутаты и главы сельских поселений, - рассказали в администрации Мценского района.