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9:18, 24 апреля 2023 года

В Мценском районе заложили сады Памяти

Яблони расцветут через несколько лет на территории двух школ.


Мценский район стал зеленее. Здесь, во время весеннего субботника 22 апреля, высадили почти полтысячи деревьев. В том числе, заложили два яблоневых сада Памяти.

Сады Памяти появились на территории Спасско-Лутовиновской и Протасовской школ. 

Как рассказали в районной администрации, свое место обрели 400 саженцев. Также во время субботника жители приняли участие в облагораживании братских захоронений, собрали мусор, были ликвидированы несанкционированные свалки. 

На субботник вышло более пяти тысяч человек - неравнодушные жители, работники учреждений и организаций, районной и сельских администраций, депутаты и главы сельских поселений, - рассказали в администрации Мценского района. 



Ольга СУПОНЕВА
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