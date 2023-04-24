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9:00, 24 апреля 2023 года Артиллеристы поблагодарили орловцев за гуманитарную помощь Бойцы записали видео для земляков.









- Благодарим за поставку гуманитарной помощи, спасибо вам, за то, что вы нас не забываете, поддерживаете. Эта гуманитарная помощь нам очень нужна. Спасибо большое детям, которые пишут письма нам, поддерживают, желают нам скорейшего возвращения домой, - обратились бойцы СВО к орловцам.



Сбор гуманитарной помощи на Орловщине, по поручению Андрея Клычкова, не останавливается ни на день.



- Орловщина сплотилась ради поддержки нашей армии. Огромные силы и средства направлены на эту деятельность, это наша главная цель и задача, - отметил глава региона.



Видеозаписью поделился губернатор Андрей Клычков. Орловские артиллеристы, принимающие участие в выполнении задач СВО, записали обращения к землякам, собравшим посылку с помощью.- Благодарим за поставку гуманитарной помощи, спасибо вам, за то, что вы нас не забываете, поддерживаете. Эта гуманитарная помощь нам очень нужна. Спасибо большое детям, которые пишут письма нам, поддерживают, желают нам скорейшего возвращения домой, - обратились бойцы СВО к орловцам.Сбор гуманитарной помощи на Орловщине, по поручению Андрея Клычкова, не останавливается ни на день.- Орловщина сплотилась ради поддержки нашей армии. Огромные силы и средства направлены на эту деятельность, это наша главная цель и задача, - отметил глава региона.







Ольга СУПОНЕВА



