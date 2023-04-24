понедельник 24.04.2023 13:24:07 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

9:00, 24 апреля 2023 года

Артиллеристы поблагодарили орловцев за гуманитарную помощь

Бойцы записали видео для земляков.


Видеозаписью поделился губернатор Андрей Клычков. Орловские артиллеристы, принимающие участие в выполнении задач СВО, записали обращения к землякам, собравшим посылку с помощью.

- Благодарим за поставку гуманитарной помощи, спасибо вам, за то, что вы нас не забываете, поддерживаете. Эта гуманитарная помощь нам очень нужна. Спасибо большое детям, которые пишут письма нам, поддерживают, желают нам скорейшего возвращения домой,  - обратились бойцы СВО к орловцам. 

Сбор гуманитарной помощи на Орловщине, по поручению Андрея Клычкова, не останавливается ни на день. 

Орловщина сплотилась ради поддержки нашей армии. Огромные силы и средства направлены на эту деятельность, это наша главная цель и задача, - отметил глава региона.





Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.