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17:26, 23 апреля 2023 года В Колпне в рамках акции "Сад памяти" посадили липы и рябины Акция прошла четвертый год подряд.





В Орловской области продолжается посадка деревьев в рамках акции "Сад памяти". В ее рамках в Колпне появились 200 лип и рябин. Деревья появились между 5-м Советским переулком и поселковым кладбищем. Акция в Колпне прошла четвертый год подряд.



Саженцы подготовило местное лесничество. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", в мероприятии принял участие глава района Виктор Громов. Он отметил, что хорошо принялись высаженные ранее сосны.



Фото со страницы Виктора Громова в "ВКонтакте"









Артем Ежаков



