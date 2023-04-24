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8:30, 24 апреля 2023 года В Орловском округе капитально отремонтируют автодороги местного значения Работы запланированы на 2023 год.





В Орловском муниципальном округе капитально отремонтируют автодороги местного значения. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". Работы запланированы на 2023 год.



Дорогу "Паслово – Ботавина" в деревне Труфаново отремонтируют почти за 10 миллионов рублей. Обновлению подлежит участок в 3,3 километра. В селе Сабурово дорожники придут на улицу Анциферовскую и улицу Козинскую. Здесь обновят 2,5 километра полотна. Завершение работ запланировано к сентябрю.





Артем Ежаков



