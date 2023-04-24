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8:00, 24 апреля 2023 года Орловчанка стала жертвой кражи в ходе алкозастолья С банковского счета потерпевшей пропали 6 тысяч рублей.





34-летняя орловчанка лишилась 6 тысяч рублей, выпивая в компании сожителя и приятеля. О краже женщина узнала после СМС-оповещения о том, что с ее счета сняли деньги.



Полицейские выяснили, что к краже причастен 33-летний знакомый потерпевшей. Он втайне взял карточку со стола и обналичил средства. Их фигурант успел потратить.



Как сообщили в областном УМВД, мужчина не стал скрывать свою причастность к преступлению. Деньги он намерен вернуть. На время расследования подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.



Подозреваемому грозят штраф, принудительные работы или заключение сроком до 6 лет.





Артем Ежаков



