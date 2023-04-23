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10:54, 23 апреля 2023 года

Ветеран войны в Афганистане и участник СВО поговорят с орловской молодежью о патриотизме

Встреча Юрия Суковатых и Дениса Орлова с ребятами пройдет 24 апреля в корпусе ОГУ по улице Московской.


24 апреля в 11:20 в корпусе ОГУ по улице Московской, 34 пройдет региональное мероприятие Всероссийской военно-патриотической просветительской акции "Знание. Герои" Орловской области. Ее целью является гражданско-патриотическое воспитание посредством передачи молодежи достоверных знаний истории.

С ребятами поговорят ветеран войны в Афганистане и учитель ОБЖ в школе №27 Юрий Суковатых, а также ветеран боевых действий в Сирии и СВО, руководитель Орловского городского отделения Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" Денис Орлов. Гости расскажут молодежи о своих подвигах.


Артем Ежаков
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