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15:00, 23 апреля 2023 года Орловцам напомнили об опасности открытых окон С наступлением тепла учащаются случаи выпадения детей из окон домов.





СУ СК России по Орловской области напоминает: с наступлением тепла учащаются случаи выпадения детей из окон домов. В этом году трагедии уже произошли в Ленинградской области, Республике Татарстан, Иркутской, Калужской, Саратовской, Ярославской и Тюменской областях.



Взрослых призывают исключить любую возможность попадания детей на подоконник, а также принять меры к тому, чтобы малыш не мог никаким образом открыть окно. Особо подчеркивается, что москитная сетка ребенка не удержит. Если окно открыто для проветривания, ни в коем случае ребенка нельзя оставлять одного.





Артем Ежаков



