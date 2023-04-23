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13:45, 23 апреля 2023 года На последней неделе апреля орловцев ожидает хмурая погода Прогнозируются облачность и дожди.





Согласно сводке Росгидрометцента, с 24 по 30 апреля на территории Орловской области ожидается не самая лучшая погода – солнце будут сковывать облака, а во вторник, четверг и пятницу возможны дожди.



Температура воздуха будет колебаться. Самими теплыми днями на неделе ожидаются 26 и 27 апреля – 19 градусов и 21 градус тепла соответственно. Наиболее холодными будут пятница и суббота – 14 и 15 градусов тепла.



Ветер проблем не доставит. Его значения не будут превышать 4 метров в секунду.





Артем Ежаков



