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13:00, 23 апреля 2023 года Инициативы орловской молодежи представят на специализированной ярмарке Она пройдет с 25 по 28 апреля.





С 25 по 28 апреля в Орле пройдет региональная ярмарка молодежных инициатив. Ее проводят для информирования молодых орловцев о возможностях для самореализации, а также презентации лучших молодежных идей.



Начало ярмарки – 25 апреля в 11:00. Выставка откроется на час раньше. Место проведения – Фундаментальная библиотека Орловского госуниверситета. Там будут работать площадки по основным направлениям реализации государственной молодежной политики: интеллектуальные игры, интерактивные выставки и так далее.





Артем Ежаков



