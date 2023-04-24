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7:30, 24 апреля 2023 года Орловские футболисты набрали первое очко в новом сезоне Юношеской футбольной лиги Команда Академии футбола им. Ю. П. Семина до 17 лет и СШОР Тверь оформили результативную ничью.





22 апреля команды орловской Академии футбола им. Ю. П. Семина гостили в Твери, где в рамках второго тура ЮФЛ "Центр" сыграли против СШОР Тверь.



Команда игроков до 17 лет сыграла вничью – 2:2. Орловцы сначала сумели отыграться и выйти вперед благодаря голам Данилы Бирюкова и Тимофея Володичева, но победный счет не удержали.



Орловская команда до 16 лет проиграла со счетом 4:1. На первый пропущенный гол орловцы сумели ответить результативным ударом Матвея Цыганкова, но дальше забивали только хозяева.





Артем Ежаков



