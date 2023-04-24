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9:00, 24 апреля 2023 года Мценские полицейские задержали мужчину с "синтетикой" в кармане Амчанину грозит реальный срок.





В Мценске благодаря оперативной информации был задержан 37-летий мужчина, подозреваемый в хранении 0,61 грамма N-метилэфедрона. Запрещенное вещество оперативники нашли при досмотре – пакетик с "зельем" лежал в кармане брюк фигуранта.



Как сообщили в областном УМВД, наркотик мужчина собирался принять сам. До суда мужчина отпущен под подписку о невыезде. Ему грозят штраф, обязательные или исправительные работы, либо ограничение свободы. Максимальным наказанием станет заключение в колонию на срок до трех лет.



Фото: УМВД России по Орловской области





Артем Ежаков



