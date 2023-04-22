В Орле 17 пожарных тушат огонь на 4-ой Курской

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19:14, 22 апреля 2023 года
В Орле 17 пожарных тушат огонь на 4-ой КурскойПламя со строения могло переброситься на соседние здания.
В Орле в течение двух часов сотрудники МЧС пытаются ликвидировать возгорание в областной столице на улице 4-й Курской.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, в работе участвуют 17 пожарных и 6 единиц техники.
Вести-Орёл
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