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14:30, 22 апреля 2023 года Депутаты орловского облсовета провели выездной комитет в Малоархангельском районе Парламентарии посетили муниципальное образование накануне дня местного самоуправления.





Члены регионального правительства и депутаты оценили инфраструктуру района, посетили социальные объекты и благоустроенные территории. На заседании комитета глава района Петр Матвейчук рассказал о проделанной работе. Малоархангельск уже во второй раз одержал победу в конкурсе Минстроя. На проект благоустройства в райцентре направят 70 миллионов рублей. Работы стартуют в 2023 году.





Евгения Пьянова



