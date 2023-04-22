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14:13, 22 апреля 2023 года Коллектив ГТРК "Орел" присоединился к весеннему субботнику 22 апреля в Орле и области прошла большая уборка.











Десятки сотрудников нашей компании собрались субботним утром, чтобы облагородить территорию рядом со зданием ОГТРК, прошли и внутренние работы.





Побелка деревьев, обновление бордюрного камня со стороны улицы 7 Ноября, Всего по региону приняло участие в субботнике более 80 тысяч человек. Трудовой коллектив ГТРК "Орел" не остался в стороне от большой весенней уборки.Десятки сотрудников нашей компании собрались субботним утром, чтобы облагородить территорию рядом со зданием ОГТРК, прошли и внутренние работы.Побелка деревьев, обновление бордюрного камня со стороны улицы 7 Ноября,













посадка газона и деревьев, вывоз мусора - журналисты, операторы, монтажеры и другие сотрудники во главе с руководством филиала потрудились и за рамками эфира.







Ольга СУПОНЕВА



