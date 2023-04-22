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16:00, 22 апреля 2023 года В Орле коммунисты отметили день рождения Ленина 22 апреля состоялся митинг и торжественное мероприятие.





Орловские коммунисты чествовали Владимира Ленина. 22 апреля 2023 исполнилось 153 года со дня его рождения.



В Орле в честь дня рождения Вождя коммунизма состоялось торжество, о нем рассказал зампред облсовета Иван Дынкович.







К памятнику Ленину, расположенному на одноименной площади облцентра, возложили цветы. Перед собравшимися выступил секретарь Орловского обкома КПРФ, депутат областного Совета Евгений Прокопов.



- Ленин – фигура планетарного масштаба. Весь мир знает, кто такой Ленин. А те, кто сегодня норовят бороться с памятью и наследием Ленина, не понимают несопоставимость этих попыток с масштабом его личности. Следуя ленинской политике, в нашей стране было построено великое Советское государство. Имя Владимира Ильича Ленина, его идеи, его опыт создания народного государства и сегодня актуальны для России , - отметил спикер.



Фото: vk.com/idynkovich







Ольга СУПОНЕВА



