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16:00, 22 апреля 2023 года

В Орле коммунисты отметили день рождения Ленина

22 апреля состоялся митинг и торжественное мероприятие.


Орловские коммунисты чествовали Владимира Ленина. 22 апреля 2023 исполнилось 153 года со дня его рождения.

В Орле в честь дня рождения Вождя коммунизма состоялось торжество, о нем рассказал зампред облсовета Иван Дынкович.



К памятнику Ленину, расположенному на одноименной площади облцентра, возложили цветы. Перед собравшимися выступил секретарь Орловского обкома КПРФ, депутат областного Совета Евгений Прокопов.

Ленин – фигура планетарного масштаба. Весь мир знает, кто такой Ленин. А те, кто сегодня норовят бороться с памятью и наследием Ленина, не понимают несопоставимость этих попыток с масштабом его личности. Следуя ленинской политике, в нашей стране было построено великое Советское государство. Имя Владимира Ильича Ленина, его идеи, его опыт создания народного государства и сегодня актуальны для России, - отметил спикер.

Фото: vk.com/idynkovich



Ольга СУПОНЕВА
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