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15:00, 22 апреля 2023 года

Молодого орловца довела до уголовной статьи найденная карта

Горожанин с чужим платежным средством отправился по магазинам.


В УМВД России по Орловской области жителей предупреждают: оплата покупок найденной чужой банковской картой - тяжкое преступление. Таким образом попал под уголовную ответственность молодой орловец. Он нашел чужое платежное средство на улице и отправился с ним за покупками.

В нескольких магазинах 22-летний орловец расплатился чужой картой. А ранее с заявлением о пропаже карты, а заодно и трех тысяч рублей с нее, в полицию обратилась владелица счета. Оперативникам удалось вычислить подозреваемого в краже. По соответствующей статье УК РФ орловец и попал под уголовное дело. 

Полиция предостерегает от подобных необдуманных поступков и напоминает, что независимо от суммы хищение денежных средств с чужой найденной банковской карты – тяжкое преступление. Если вы нашли на улице либо в другом месте не принадлежащую вам банковскую карту, следует предпринять меры к возвращению ее в то финансовое учреждение, которое ее выпустило, либо попытаться найти владельца. Не стоит расплачиваться данной картой за свои покупки либо пытаться обналичить с нее деньги, так как эти действия - уголовно наказуемое деяние, - обратились к орловцам в региональном УМВД. 


Ольга СУПОНЕВА
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