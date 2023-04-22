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13:00, 22 апреля 2023 года Орловские футболистки – финалисты Первой лиги Наша команда претендует на пятый титул подряд.





Футболистки "ОрелГУ-КПРФ-Русичи" поборются за золото Всероссийского финала Первенства Первой лиги по мини-футболу. В полуфинале наша команда обыграла дубль Нижегородской "Норманочки" 2:0.



Отметим, что этот матч стал повторением финала последних двух лет. В другом полуфинале встретились калужская "Ника" и екатеринбургская "ВИЗ-Синара". Итог матча – победа Екатеринбурга со счетом 2:1.



Добавим, что орловчанки уже встречались в этом сезоне с командой из Екатеринбурга в рамках Кубка России по мини-футболу. Тогда наша команда одержала победу со счетом 3:2.



Финал состоится уже сегодня, 22 апреля, на площадке спорткомплекса ОГУ имени И.С. Тургенева по адресу ул. Скворцова, 5. Начало – 17:20. Вход для болельщиков – свободный.





Анастасия Дорохова



