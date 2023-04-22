суббота 22.04.2023 16:45:57 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

13:00, 22 апреля 2023 года

Орловские футболистки – финалисты Первой лиги

Наша команда претендует на пятый титул подряд.


Футболистки "ОрелГУ-КПРФ-Русичи" поборются за золото Всероссийского финала Первенства Первой лиги по мини-футболу. В полуфинале наша команда обыграла дубль Нижегородской "Норманочки" 2:0.

Отметим, что этот матч стал повторением финала последних двух лет. В другом полуфинале встретились калужская "Ника" и екатеринбургская "ВИЗ-Синара". Итог матча – победа Екатеринбурга со счетом 2:1.

Добавим, что орловчанки уже встречались в этом сезоне с командой из Екатеринбурга в рамках Кубка России по мини-футболу. Тогда наша команда одержала победу со счетом 3:2.

Финал состоится уже сегодня, 22 апреля, на площадке спорткомплекса ОГУ имени И.С. Тургенева по адресу ул. Скворцова, 5. Начало – 17:20. Вход для болельщиков – свободный.


Анастасия Дорохова
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.