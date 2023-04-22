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12:00, 22 апреля 2023 года В Орловской области обсудили строительство предприятия по синтезу метанола Уже подобран участок под реализацию инвестпроекта.





Реализацию проекта по созданию комплекса синтеза метанола обсудили в Орле накануне, 21 апреля. Глава департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев встретился с генеральным директором ООО "Химпромсервис" Михаилом Молчановым.



- В ходе встречи был подобран земельный участок под производство и рассмотрена возможность его использования согласно заданным параметрам проекта. Также основной темой совещания являлся комплекс мер поддержки, подобранный регионом для компании, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА



